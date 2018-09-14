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Борисов назвал сроки получения Турцией систем С-400

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия исполнит контракт по поставке Турции зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в установленный срок — в 2019 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс. 

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«Не только наши традиционные партнеры, но и, как вы знаете, страны НАТО — Турция, вопреки всем угрозам со стороны Соединенных Штатов, не отказывается от этого контракта», — приводит его слова ТАСС

Политик отметил, что у производителя «Триумфа» — компании «Алмаз-Антей» — вряд ли возникнут проблемы с загрузкой мощностей в ближайшее десятилетие. 

Он добавил, что российские системы ПВО пользуются спросом во всем мире. 

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. При этом Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд.

Первоначально планировалось, что «Триумфы» будут переданы туркам в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки будут ускорены.

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