Борисов назвал сроки получения Турцией систем С-400

Россия исполнит контракт по поставке Турции зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в установленный срок — в 2019 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

«Не только наши традиционные партнеры, но и, как вы знаете, страны НАТО — Турция, вопреки всем угрозам со стороны Соединенных Штатов, не отказывается от этого контракта», — приводит его слова ТАСС.

Политик отметил, что у производителя «Триумфа» — компании «Алмаз-Антей» — вряд ли возникнут проблемы с загрузкой мощностей в ближайшее десятилетие.

Он добавил, что российские системы ПВО пользуются спросом во всем мире.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. При этом Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд.

Первоначально планировалось, что «Триумфы» будут переданы туркам в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки будут ускорены.