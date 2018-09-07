Пушков рассказал о преимуществах российских С-400 перед американскими Patriot

К российским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» проявляют все больший интерес в мире, что заставляет США нервничать. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что С-400 эффективнее американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, именно поэтому Вашингтон угрожает санкциями странам, желающим приобрести эти российские ЗРК.

«США нервничают: С-400 на порядок эффективнее их системы «Пэтриот», которую приходится защищать угрозой применить санкции к покупателям С-400. Несмотря на это С-400 вызывает все больший интерес в мире, включая союзников США. Тот самый случай, когда угрозы санкций могут провалиться», –– написал Пушков в Twitter.

23 августа сообщалось, что США пригрозили санкциями за покупку С-400 всему миру.

С-400, несмотря на угрозы США, уже приобрела Турция. Поставки комплексов должны начаться в 2019 году. Кроме Турции, в скором времени приобрести их может Индия.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.