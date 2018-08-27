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Минобороны России досрочно получило новый полк С-400 «Триумф»

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Государственный концерн «Алмаз-Антей» раньше срока передал российскому военному ведомству очередной полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», перед передачей комплексы испытали. ЗРС успешно сопровождали реальные воздушные цели.

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Переданный полковой комплект — второй в этом году. Первый полк был поставлен Минобороны в июле также досрочно.

«С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов.

25 августа начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил, что российская противовоздушная оборона в будущем должна получить оружие, созданное на новых физических принципах.

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