Турция начала строительство площадки для российских С–400

Власти Турции приступили к строительству площадки, на которой будет размещен ракетный комплекс С-400. Работы ведутся, несмотря на угрозы властей США применить санкции в отношении Анкары.

Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил источник телеканала CNBC.

В подтверждение приводятся спутниковые снимки стартового комплекса и бункеров, расположенных на территории страны. Фотографии имеются в докладе разведки США.

Конструкция помогает источнику телеканала сделать вывод, что будущая площадка соответствует характеристикам размещения российского зенитно-ракетного комплекса С-400, добавляет «Газета.ру».

В середине мая стало известно, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки С-400 «Триумф», заблокировав поставки истребителей F-35. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что в этом случае Анкара примет ответные меры.

В июне Турция отвергла требование американских властей аннулировать соглашение с Россией по поставкам C-400.