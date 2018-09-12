США хотят расширить военное присутствие в Греции из-за Турции и С-400

Командование Вооруженных сил США начало переговоры по расширению масштаба операций на территории Греции с использование военно-морских и военно-воздушных баз на фоне обострения отношений с Турцией из-за планов страны купить российские зенитные ракетные системы С-400.

Как пишет американская газета The Wall Street Journal, Греция имеет привлекательные географические и геополитические факторы для ВС США. Климат страны, а также объекты НАТО позволят американским военным круглый год проводить военно-воздушные учения.

Кроме того, Греция также обеспокоена поведением входящей в состав Североатлантического альянса Турции. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти при этом не предлагает размещать войска в Греции на постоянной основе. Объекты рассматриваются только как временная замена или замещение турецкой базы Инджирлик.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. При этом Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В ответ президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд.

2 сентября Эрдоган заявил, что властям страны не требуется разрешения третьих сторон для приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.