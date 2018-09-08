США продолжают уговаривать Индию и Турцию не покупать С-400

Власти США практически еженедельно уговаривают правительства Индии и Турции отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Мы просто продолжим настоятельно передавать этот сигнал, работать со своими [зарубежными] партнерами… Откровенно говоря, такой диалог у нас был и во Вьетнаме. Многие эти страны имеют исторические отношения с Россией, российской [военной] техникой», — цитирует ее агентство.

Томпсон добавила, что США хотят добиться, чтобы эти страны отказались от российского оружия в пользу американского, мотивируя это тем, что оно современнее и лучше.

При этом она обмолвилась, что российское оружие дешевле и потому является альтернативой американскому.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. При этом Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В ответ Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд.

2 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям страны не требуется разрешения третьих сторон для приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.