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Депутата рады Геращенко подозревают в незаконном обогащении

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство на депутата Верховной рады Антона Геращенко от «Народного фронта» по факту возможного незаконного обогащения. 

Дело было возбуждено 6 сентября по решению суда, который обязал НАБУ его зарегистрировать.

На данный момент проводится досудебное расследование. О подозрении пока не сообщалось, пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Украинские новости». 

Ранее СМИ узнали, что у народного избранника в собственности находится элитная квартира в Печерском районе Киева, в которой он проживает.

Это не первое уголовное дело, которое возбудило НАБУ против украинских чиновников и политиков в сентябре. Так, 14 сентября ведомство предъявило обвинение замглавы СБУ Павлу Демчине. Его подозревают в в незаконном обогащении. 

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