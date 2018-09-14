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Песков прокомментировал отправку представителей Кремля в регионы перед выборами

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальной практику взаимодействия представителей администрации президента страны с регионами, где должен пройти второй тур выборов. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 14 сентября.

Встреча с избранными
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Пресс-секретарь главы государства отметил, что он не может ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о поездке чиновников из администрации в регионы для оказания помощи в организации повторного голосования.

«Я только скажу, что в администрации президента есть управление по внутренней политике. Оно взаимодействует с регионами, в рамках этой работы идут постоянные контакты. Ничего в этом экстраординарного нет», — пояснил Песков.

Региональные выборы в России прошли в единый день голосования 9 сентября. В четырех из них — Республике Хакасия, Приморском крае, Владимирской области и Хабаровском крае — ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, в связи с чем в этих субъектах пройдет второй тур голосования.

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