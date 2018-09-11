Песков заявил об отсутствии претензий к губернатору Хакасии

У Кремля нет претензий к действующему главе Республики Хакасия Виктору Зимину из-за проведения второго тура выборов главы региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источника, близкого к Кремлю, что администрация президента якобы рекомендовала Зимину отказаться от участия во втором туре выборов, поскольку по результатам первого тура большинство голосов досталось кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81% против 32,42%).

«Я не знаю, что является источником этих сообщений. <...> Там продолжается избирательная кампания. Будет второй тур выборов. Здесь говорить о претензиях некорректно», — отметил Песков.

Выборы глав российских регионов прошли в 80 субъектах страны 9 сентября. В четырех из них — Республике Хакасии, Приморском крае, Владимирской области и Хабаровском крае — состоится второй тур голосования, поскольку ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более 50% избирателей.