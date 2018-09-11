Памфилова сравнила попытки дискредитировать выборы в РФ с «делом Скрипалей»

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила во вторник, 11 сентября, что для дискредитации российских выборов используют методы, аналогичные применяемым в отношении президента США Дональда Трампа и в Великобритании в связи с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

По мнению Памфиловой, кампания по выборам президента РФ прошла «чисто, прозрачно» с минимальным количеством нарушений.

«У нас вся фактура есть, я могу это доказывать каждый день, несмотря на некоторых желающих любой ценой втянуть нас в эту вязкую ситуацию», — цитирует ТАСС слова главы ЦИК.

Памфилова отметила попытки дискредитации президентской кампании.

«Знаете, это такая технология, ее применяют в отношении Трампа, когда его каждый день дергают. Это вязкий, бесконечный процесс, дергание, отвлечение от важных дел», — заметила глава ЦИК.

Аналогичная ситуация в данный момент происходит в Великобритании в связи с «делом Скрипалей», отметила Памфилова.

«Такая вязкая система, которая позволяет в сознание людей вбивать, накручивать какие-то вещи, на основе которых потом более серьезно бороться с нашей страной», — заявила глава Центризбиркома.

Ранее в ЦИК оценили единый день голосования, прошедший в России в воскресенье, 9 сентября. Главной его неожиданностью стало отсутствие победителя на губернаторских выборах в Хабаровском крае. Ни одному из принимавших в них кандидатов не удалось набрать более 50% голосов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чистая конкуренция: как в России прошел единый день голосования