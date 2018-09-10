ЦИК готова провести второй тур в нескольких регионах

В ЦИК оценили прошедший единый день голосования, 9 сентября, как самый спокойный за последние годы. Главной неожиданностью стало отсутствие победителя на губернаторских выборах в Хабаровском крае, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что второй тур возможен даже не в одном, а в трех регионах, и комиссия готова к его проведению.

«Мы видим торжество той самой конкуренции, в отсутствии которой систему упрекали все эти годы. А абсолютная честность и прозрачность в подсчете голосов заставляет сравнить сегодняшнюю «ночь выборов» с аналогами в США и Европе», — сказал «Известиям» председатель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаев, в целом по активности избирателей голосование в регионах мало чем отличается от аналогичных избирательных кампаний прошлых лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чистая конкуренция: как в России прошел единый день голосования