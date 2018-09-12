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Встреча с избранными

Президент России примет новоизбранных губернаторов после проведения вторых туров голосования в четырех регионах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Владимир Путин проведет встречу с руководителями 25 субъектов федерации, победившими на выборах. Эту информацию "Известиям" подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча состоится после того, как завершатся вторые туры голосования в четырех регионах, где ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов, уточнил Дмитрий Песков.

9 сентября, в единый день голосования не удалось избрать губернаторов Республики Хакасия, Приморского и Хабаровского краев, а также Владимирской области. Ни один из кандидатов в этих регионах не набрал более 50% голосов (для победы в первом туре необходимо получить 50% + 1 голос). Во втором туре победителем станет претендент, набравший большее количество голосов, чем его конкурент.

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