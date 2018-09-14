Путина проинформировали о содержании интервью «отравителей Скрипалей»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что Владимир Путин лично смотрел интервью обвиняемых Британией по «делу Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Я пока не знаю, смотрел или нет. Наверное, целиком вряд ли смотрел, вряд ли у него было время», — сказал представитель Кремля на брифинге в пятницу, 14 сентября.

Песков отметил, что содержание интервью точно передавалось президенту в виде дайджеста. Однако глава государства пока не высказывал своего мнения по данному поводу.

«Я сам пока не смотрел. У меня не было времени. Я видел новости на этот счет, основные какие-то посылы, заявления», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

При этом он пообещал посмотреть интервью, как только у него будет время.

Накануне, 13 сентября, Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и не знали ничего о Скрипалях до появления сообщений об их отравлении в СМИ.

4 марта британский агент, бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском городе без сознания. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность таких обвинений. К настоящему момента оба пострадавших пришли в сознание.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования инцидента. Власти страны подозревают в отравлении Скрипалей двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают их агентами ГРУ. Прокуратура Великобритании уже выдала ордер на их арест.