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Турчинов заявил об угрожающих масштабах наркомании и алкоголизма на Украине

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Масштабы наркозависимости и алкоголизма несут угрозу украинской нацбезопасности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, около 1 млн человек в стране страдают от наркотической зависимости, еще больше — от регулярного употребления спиртных напитков. При этом многие украинцы в поисках лучшей жизни уезжают в другие страны, что, учитывая темпы роста алкоголизма и наркозависимости, несет реальную угрозу нацбезопасности страны.

Турчинов заявил, что СНБО настаивает на разработке совместно с силовиками и религиозными организациями стратегии борьбы с наркоманией и алкоголизмом среди украинцев.

«Я инициировал проведение совместного совещания с участием представителей МОЗ, МВД с представителями религиозных и общественных организаций для выработки общей стратегии по этому вопросу», – написал он в Twitter.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна призвал «залить Россию водкой». Таким образом политик намерен добиться «индустриальной деградации» страны.

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