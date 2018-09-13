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Экипаж задержанного на Украине танкера «Механик Погодин» вернули в Россию

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Фото: пресс-служба ООО «В.Ф.Танкер»
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В Россию вернули весь экипаж танкера «Механик Погодин», который заблокировали в украинском порту Херсон, рассказали в пресс-службе компании-судовладельце «В.Ф. Танкер».

«В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана», — отмечается в сообщении на сайте компании.

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Экипаж решили сменить из-за тяжелой физической и психологической нагрузки, которую выдержали моряки за прошедший месяц.

Сообщается, что моряки обороняли танкер от провокаций неустановленных лиц, представлявшихся сотрудниками украинских спецслужб и госорганов. Более того, они жили и работали в режиме жесткой экономии электроэнергии.

Моряков заменили другие сотрудники компании.

Танкер «Механик Погодин» с 12 моряками на борту был заблокирован в херсонском порту 10 августа. В Киеве задержание объяснили претензиями к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство судна в 2011 году.

18 августа украинские власти объявили о блокировке судна в порту Херсона на три года. Кроме того, представители Киева неоднократно пытались проникнуть на борт российского танкера.

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