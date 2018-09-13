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Украинский министр рассказал о невыполненных обязательствах перед МВФ

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Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
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Украина не выполнила примерно 15 обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил министр социальной политики страны Андрей Рева.

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«Вся наша история сотрудничества с МВФ является историей невыполненных обещаний», — цитирует министра ТАСС в четверг, 13 сентября.

Один из этих вопросов — урегулирование цены на газ, которую стороны обсуждают с 2008 года. Украина обязалась выровнять внутренние цены с ценами на импортное топливо. На эти цели выделили $10 млрд, но сам механизм так и не был запущен.

По словам Ревы, правительство ведет с МВФ переговоры о том, чтобы установить «справедливую для людей цену».

6 сентября в Киев с рабочим визитом прибыла миссия МВФ. Задача сотрудников фонда — оценить выполнение Киевом бюджета на текущий год и ознакомиться с проектом бюджета на следующий. После этого фонд может возобновить кредитование страны.

Последний раз МВФ давал деньги Украине в начале апреля 2017 года, до этого — в сентябре 2016-го. К тому времени все первоначальные договоренности и примерные сроки уже были сорваны. Так, в 2016 году Украина должна была получить четыре транша на общую сумму более $5 млрд, в 2017-м — два транша на 3,5 млрд. Вместо этого она получила два раза по $1 млрд. Эксперты подсчитали, что за последние два года Украина получила от МВФ ровно столько кредитов на такую же сумму, какую выплатила обратно фонду.

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