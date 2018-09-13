Батальон писателя Прилепина перешел в подчинение МВД ДНР

Батальон Захара Прилепина, подчинявшийся главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко, перешел в подчинение МВД ДНР.

Об этом сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, отметив, что в ближайшее время будут урегулированы некоторые возникшие «недоразумения».

Ранее в социальных сетях появилась информация о разоружение батальона и задержании его командира Сергея Фомченкова, сообщает «РИА Новости».

Российский писатель некоторое время занимал должность замкомандира батальона, поэтому подразделение носит его имя.

Прилепин также некоторое время был советником погибшего лидера ДНР. По его словам, к убийству Захарченко в любом случае причастен Киев, однако мотивы могли быть самыми разными.

Захарченко, возглавлявший республику с 2014 года, погиб 31 августа в результате взрыва в кафе, расположенном в центре Донецка.