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Дворец культуры в Донецке назовут в честь Кобзона после восстановления

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Министр культуры самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Михаил Желтяков рассказал «Известиям», что власти восстановят разрушенный дворец культуры «Юность» и назовут его именем Иосифа Кобзона.

«Мы обязательно продолжим все начатые и возглавленные им проекты», — сказал Желтяков.

Дворец культуры «Юность» был одной из основных концертных площадок Донецка. В 2014 году в здание попало более десяти снарядов. Кобзон лично помогал в реализации проекта реставрации.

«Разговоры и переговоры о реставрации были еще при Кобзоне, он хотел восстановить здание дворца культуры «Юность», идея очень хорошая, надеемся, удастся воплотить ее в жизнь, сделать тут центр искусств имени нашего земляка. Тем более там памятник Кобзону рядом», — добавил Желтяков.

В проектной смете, составленной в 2015 году, указано, что на восстановление здания нужно 260 млн рублей. В результате обстрела сильно пострадали кровля и несущие конструкции.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Донбасс продолжит дело Кобзона

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