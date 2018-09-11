Донбасс продолжит дело Кобзона

Донецк продолжает скорбеть по своему знаменитому соотечественнику. К памятнику Иосифу Кобзону, которому 11 сентября исполнился бы 81 год, в центре города по-прежнему несут цветы, граждане и власти республики собираются продолжать его дело: развивать проект «Большой Донбасс», конкурс «Я люблю тебя, жизнь». Министр культуры ДНР Михаил Желтяков рассказал специальному корреспонденту «Известий», что власти обязательно продолжат и другое дело Кобзона — восстановят разрушенный дворец культуры «Юность» и назовут его именем артиста. «Мы обязательно продолжим все начатые и возглавленные им проекты», — сказал он.

Мы не одни

О том, почему память о певце так важна для Донбасса, «Известиям» рассказал министр культуры ДНР Михаил Желтяков: «Была некая неопределенность, и первый его приезд сюда в октябре 2014-го вселил надежду, что мы не одни, что с нами наши братья, Россия! И тот концерт в Театре оперы и балеты, который состоялся, был самый яркий за все годы. Нам пришлось ставить экраны на театре, чтобы люди на улице всё слышали и видели. Он оказал огромное влияние на единение народа в тот сложный период».

— Последний концерт в сентябре 2017 года тоже запомнился. Мы подводили итоги конкурса «Я люблю тебя, жизнь». Трудно даже говорить «последний»… Он проводился с участием победителей конкурса, которые по инициативе Кобзона получили подарки и денежные призы, — продолжает Желтяков.

Многим участникам конкурса встреча с Кобзоном помогла поверить в себя.

— Самый запоминающийся для меня момент был тогда, когда я вышла на сцену и увидела Иосифа Давыдовича. Я поняла, что передо мной сидит великий артист и я имею честь, здесь и сейчас, выступать перед ним. Я получила новый опыт, осознала, что песня — это не просто увлечение, это вся моя жизнь, — поделилась воспоминаниями финалистка конкурса Алина Вертипорох.

Николай Кирилин из новоазовской группы «Местные» тоже хранит теплые воспоминания.

— Всё началось еще в 2013 году. Мы решили принять участие в конкурсе молодых талантов «Престиж Донбасса». Победили! — вспоминает Кирилин. — На гала-концерте Иосиф Давыдович присутствовать не смог, но поздравил всех участников и победителей по скайпу. И вот четыре года спустя, в 2017 году, объявляется новый конкурс от Кобзона «Я люблю тебя, жизнь». И мы снова победили! Мы встречались со многими артистами, общались, думали, что это круто с артистом за руку здороваться, но нахождение рядом с Кобзоном — совсем другое. Заряд энергии от этого человека был очень сильным. Хотелось что-то делать! Проявлять активность! Работать, развиваться.

— Конечно же, самым ярким и запоминающимся моментом конкурса я считаю тот момент, когда я торжественно от лица всех участников говорила благодарственную речь Иосифу Давыдовичу, — рассказывает финалистка конкурса Екатерина Богатыренко. — Очень сильный человек! Я видела, как ему было тяжело стоять долгое время, но он всё равно делал это ради детей. Он лично отсматривал номера, проводил огромное количество времени в зале…

Большой Донбасс

Фестиваль «Большой Донбасс» проводится в Донецкой области с 2015 года. После того как местным бардам запретили поднимать флаг ДНР на главной сцене Грушинского фестиваля, было решено создать свой аналог в родном городе. Впоследствии в состав организаторов и попечителей пригласили Иосифа Кобзона.

«Известия» попросили одного из основателей фестиваля Владимира Скобцова поделиться своими воспоминаниями: «Иосиф Давыдович вошел в совет «Большого Донбасса», чтобы поддержать его. Я знал, что Кобзон болен, но он — железный мужик, всегда пел без фонограммы. Донецкая закваска у человека. Последний концерт в Донецке — часть его он провел сидя, но как он преподнес это публике. С улыбкой сказал: «Дорогие друзья, я пришел к вам не один, я пришел со своим радикулитом». То есть свое онкологическое заболевание он прикрыл легким радикулитом и сохранял весь концерт улыбку на лице».

— Первое, что должны делать творческие люди, — выступать в госпиталях перед ранеными, — продолжает Скобцов. — И вот Иосиф Давыдович всегда выступал во всех горячих точках. Помню, как в 2014-м стоит он перед каким-то солдатиком обожженным, а тот пытается рефлекторно встать. Молодые люди воспитанные встают, а Кобзон ему: «Ну что вы, что вы, лежите».

«Юность» в руинах

Дворец культуры «Юность» был одной из основных концертных площадок города, где часто выступал Иосиф Кобзон, пока в 2014 году в здание не попало более десяти снарядов.

Заместитель директора «Юности» Гелена Ефимова рассказала «Известиям», что в первый день после обстрела было принято решение работать несмотря ни на что: «Мы все были в отпусках, когда это произошло. Здесь была пара дежурных сотрудников. Одна женщина потом несколько дней ни с кем не разговаривала — так была испугана. Сейчас у нас занимаются 800 человек в разных кружках, работает театр, но, конечно, тяжело в таких условиях. Особенно зимой, отопительная система разрушена, приходится закрывать балетные залы, заниматься там просто невозможно. Тяжело, конечно, пятый год в таких условиях».

В проектной смете, составленной в 2015 году, указано, что на восстановление здания нужно 260 млн рублей. В результате обстрела сильно пострадали кровля и несущие конструкции. Иосиф Давыдович лично включился в проект реставрации.

— Разговоры и переговоры о реставрации были еще при Кобзоне, он хотел восстановить здание дворца культуры «Юность», идея очень хорошая, надеемся, удастся воплотить ее в жизнь, сделать тут центр искусств имени нашего земляка. Тем более там памятник Кобзону рядом, — говорит министр культуры Михаил Желтяков.

Люди, которые принесли цветы к памятнику, тоже считают, что память о Кобзоне нужно сохранять в регионе.

— Это наш самый известный земляк, который сделал многое для региона. Восстановить его любимый дворец было бы лучшим воспоминанием, — сказала «Известиям» жительница Донецка Галина Соловчук.