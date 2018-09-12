МВД ДНР объявило в розыск мужчину по делу об убийстве Захарченко

МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) объявило в розыск мужчину, который находился 31 августа в кафе «Сепар» незадолго до взрыва, в результате которого погиб глава республики Александр Захарченко.

Власти ДНР опубликовали фотографию разыскиваемого на сайте ведомства.

«Просьба указанному лицу и гражданам, располагающим какой-либо информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции», — сообщили в МВД.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате инцидента также скончался телохранитель политика, 11 человек пострадали.

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ России.