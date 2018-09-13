Прямой эфир
Сюжет:

Кобяков обсудил сотрудничество Москвы и Парижа с послом Франции

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник президента РФ Антон Кобяков предложил французским инвесторам организовать производство в Дальневосточном федеральном округе и принять участие в строительстве гостиниц высокого уровня во Владивостоке. Об этом он сообщил на встрече с послом Франции Сильви Берманн, а также представителями Франко-российской торгово-промышленной палаты на ВЭФ.

Дальневосточное притяжение
Владимир Путин сформулировал задачи по развитию региона и предложил заключить мирный договор с Японией до конца года

Стороны обсудили участие французской делегации в мероприятиях форума, а также присутствие французских компаний в ДФО. «Франция по-прежнему остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Европе и мире», — отметил Кобяков.

Кроме того, советник главы государства пригласил представителей французских официальных и деловых кругов принять участие в XI Евразийском экономическом форуме в Вероне, который должен пройти 25–26 октября. Кроме того, стороны обсудили возможное участие представителей Франции в Российской энергетической неделе в Москве, Российском инвестиционном форуме в Сочи и Петербургском международном экономическом форуме.

Сильви Берманн, в свою очередь, пригласила российских бизнесменов и чиновников принять участие в Парижском мирном форуме, а также поблагодарила за приглашение на форум во Владивостоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Электронную площадку по торговле бивнями мамонта запустили на ВЭФ
Лекторий Молодежной площадки подвел итоги своей работы на ВЭФе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017