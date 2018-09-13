Кобяков обсудил сотрудничество Москвы и Парижа с послом Франции

Советник президента РФ Антон Кобяков предложил французским инвесторам организовать производство в Дальневосточном федеральном округе и принять участие в строительстве гостиниц высокого уровня во Владивостоке. Об этом он сообщил на встрече с послом Франции Сильви Берманн, а также представителями Франко-российской торгово-промышленной палаты на ВЭФ.

Стороны обсудили участие французской делегации в мероприятиях форума, а также присутствие французских компаний в ДФО. «Франция по-прежнему остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Европе и мире», — отметил Кобяков.

Кроме того, советник главы государства пригласил представителей французских официальных и деловых кругов принять участие в XI Евразийском экономическом форуме в Вероне, который должен пройти 25–26 октября. Кроме того, стороны обсудили возможное участие представителей Франции в Российской энергетической неделе в Москве, Российском инвестиционном форуме в Сочи и Петербургском международном экономическом форуме.

Сильви Берманн, в свою очередь, пригласила российских бизнесменов и чиновников принять участие в Парижском мирном форуме, а также поблагодарила за приглашение на форум во Владивостоке.