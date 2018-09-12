Дальневосточное притяжение

Российский Дальний Восток должен стать центром международного сотрудничества, деловой активности, науки и культуры всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. По поручению президента правительством будет разработана национальная программа развития региона. Для ее реализации нужно обеспечить безопасность в АТР, не допускать появления новых конфликтов и решать застарелые споры на основе диалога, отметил Владимир Путин. Отвечая на призыв премьера Японии Синдзо Абэ к скорейшему заключению мирного договора, президент России выступил с неожиданным предложением — подписать этот исторический документ уже до конца года, но без всяких предварительных условий. Кроме того, он сообщил, что обвиняемые британской стороной в отравлении Скрипалей российские граждане не являются агентами какой-либо из спецслужб и не совершали никаких криминальных действий.

Сначала мир

Продолжая высказанную Владимиром Путиным мысль о необходимости решать все спорные вопросы на основе диалога, премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал российского лидера заключить между странами мирный договор.

— Необходимо менять подходы, с тем чтобы наши народы понимали значение того, что мы можем решить все имеющиеся проблемы и заключить мирный договор, — сказал он. — Пожалуйста, поддержите наши шаги в направлении заключения мирного договора.

Президент России отметил, что переговоры по этому вопросу ведутся уже 70 лет.

— Синдзо сказал: «Давайте поменяем подходы». Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову. Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий, — предложил он. — А потом на основе этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы.

Зал встретил это предложение аплодисментами. Российский лидер подчеркнул, что в тексте документа необходимо закрепить стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры.

— Можно прописать сразу в этом договоре, что мы будем стремиться к урегулированию этих [территориальных] вопросов, уверен, мы когда-нибудь это сделаем, — сказал он.

Президент отметил, что Россию беспокоят многие аспекты военного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе продвижение американских систем противоракетной обороны, размещение которых предполагается и в Японии.

В тот же день главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заметил, что это предложение прозвучало для японской стороны крайне неожиданно. И добавил: Токио будет настаивать на переговорах с Москвой, исходя из своей традиционной позиции по территориальному вопросу.

Комментируя заявление главы государства, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение территориальных споров — это процесс, на реализацию которого может потребоваться очень много времени.

— Это мысль, которая родилась прямо во время этого заседания с учетом тех тезисов, которые были озвучены премьер-министром Абэ, — сказал Дмитрий Песков. — Смысл идеи достаточно ясен: решение территориальных споров — это процесс, который иногда требует десятилетий, опыт решения таких сложных, растянутых по времени процессов у России есть — например, с Китаем. Как раз президент говорил о том, что, не пытаясь принизить сложность этой проблемы для наших отношений, все-таки предлагается сначала подписать мирный договор.

Вопрос, означает ли заявление Владимира Путина по мирному договору, что для Москвы закрыт территориальный вопрос, Дмитрий Песков назвал неуместным.

— Отсутствие мирного договора между Россией и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио, и обе стороны намерены искать решение этой проблемы, — подчеркнул он.

Предложение Владимира Путина не говорит о какой-то смене российской позиции, уверен руководитель Центра исследований Японии ИДВ РАН Валерий Кистанов. Принципиальная и неизменная позиция Москвы — в том, что Россия рассматривает мирный договор, не увязывая его с территориальной проблемой.

В интересах граждан

Выступая на пленарном заседании ВЭФа, российский лидер рассказал о планах нашей страны по преображению Дальневосточного федерального округа.

— Развитие Дальнего Востока для нас безусловный приоритет, — заявил Владимир Путин. — Повторю, это последовательная, долгосрочная политика. Наши усилия направлены на то, чтобы создать здесь, в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе, мощный центр международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры. Создание такого центра — прежде всего в интересах граждан России, дальневосточников, их благополучия, для того чтобы люди могли в полной мере реализовать себя.

Национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года и с перспективой до 2035 года должна быть разработана правительством, сообщил глава государства. Документ следует подготовить в тесном контакте с регионами ДФО, их жителями, бизнесом, общественными и деловыми объединениями.

— Программа должна объединить, интегрировать мероприятия наших национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов, — пояснил президент. — Задачи, которые мы обязаны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими. Иначе и не стоит этим заниматься. Нужно стремиться к тому, чтобы темпы экономического роста российского Дальнего Востока были выше среднемировых.

Это сложная задача, признал Владимир Путин. Однако чтобы не отставать от соседей, экономический рост на Дальнем Востоке должен составлять как минимум 6% в год.

— Мы должны обеспечить высокую, опережающую динамику в таких чувствительных для людей сферах, как качественное жилье и услуги ЖКХ, транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранение, культура и возможности для занятий спортом. Мы должны предложить и особые меры демографического развития и поддержки семей, — сказал президент. — Будущее Дальнего Востока — это не только традиционные отрасли, которые мы также должны вывести на новый уровень. Но это прежде всего современное образование, наука, международное сотрудничество в сферах, которые определяют тенденции глобального прогресса.

По мнению главы государства, «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Роскосмос», предприятия авиационной промышленности должны разместить на острове Русский свои инжиниринговые подразделения и центры исследований и разработок.

— Поручаю правительству проработать специальный статус острова Русский. Это должна быть такая среда, где любой исследовательский коллектив, группы энтузиастов могли бы получить все условия для запуска стартапов, реализации своих идей, инновационных проектов, — добавил Владимир Путин.

Приглашая зарубежных партнеров к совместным проектам на Дальнем Востоке, Россия действует на основе прагматизма, рационального смысла и взаимной выгоды, заверил он, подчеркнув, что высокую прибыль способна приносить только честная конкуренция инвесторов.

— Убеждены, чтобы наш регион мог и дальше добиваться высоких темпов роста, оставаться ключевым участником мировой экономики и торговли, он должен сохранить дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы — без санкций, запретов, политической предвзятости, — сказал президент.

Без барьеров

Еще одной темой выступления стало упрощение визового режима между странами региона. Решение о введении электронных виз для приезда на Дальний Восток отвечает духу развития и открытости, считает Владимир Путин

— Сейчас они действуют для жителей 18 стран, которые могут оформить все документы дистанционно, в упрощенном порядке, — напомнил он. — Будем работать над этим и дальше, чтобы число государств, граждане которых могли бы получать электронную визу, росло, в том числе это касается и стран АТЭС.

Кроме того, сегодня всё больше стран думают об отказе от взаимной торговли в долларах и переходе на национальные валюты, отметил глава государства. Россия, по его словам, будет постепенно двигаться в этом направлении.

— С учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах, — сказал Владимир Путин. — Развивать двустороннюю торговлю в национальных валютах тоже правильно с точки зрения устойчивости мировых финансов и мировой экономики.

Всё, о чем говорил президент на пленарном заседании ВЭФа, укладывается в рамки его майского указа, считает старший научный сотрудник лаборатории исследований международной торговли Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Юрий Зайцев.

— История с электронными визами тесно связана с программой «Цифровая экономика» и непосредственно с цифровизацией, — сказал он «Известиям». — В первую очередь это будет касаться тех стран, которые интересны для России с точки зрения инвестиций. Шаг, связанный с упрощением визового режима, является одной из мер по снижению инвестиционных барьеров.

Необходимость формирования новой нацпрограммы назрела с учетом того, что проекты, которые были запущены на Дальнем Востоке в течение последних пяти лет, требуют модернизации и актуализации приоритетов, отметил эксперт.

Развитие Дальнего Востока будет стимулировать привлечение инвестиций не только в научные разработки, но и в реальный сектор экономики, полагает он.

Гражданские лица

Во время заседания Владимиру Путину был задан вопрос и о «деле Скрипалей». Президент ответил, что люди, которых Лондон подозревает в совершении преступления в Солсбери, являются гражданскими лицами и никак не связаны с криминалом.

— Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли, — сообщил глава государства. — Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас.

Владимир Путин с трибуны ВЭФа призвал Александра Петрова и Руслана Боширова рассказать прессе о себе.

— Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, — сказал президент. — Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут.

Позднее стало известно, что Александр Петров, которого в Британии называют исполнителем покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, уже на следующей неделе согласился дать подробный комментарий по поводу выдвинутых против него обвинений.