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На полях ВЭФ-2018 подписали 175 соглашений на сумму 2,9 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На полях Восточного экономического форума во Владивостоке было подписано 175 соглашений на сумму 2,9 трлн рублей. Об этом рассказал зампред правительства и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

По его словам, одними из наиболее значимых соглашений стали поставки «Аэрофлоту» 100 самолетов SSJ-100, инвестиции азиатского инвестиционного фонда Generations Fund в дальневосточные проекты российского агрохолдинга «Русагро», строительство терминала по перевалке СПГ компании «Новатэк» в бухте Бечевинская на Камчатке, а также создание горно-промышленного предприятия на базе Баимской рудной зоны на Чукотке, пишет ТАСС.

В этом году форум посетили более 6 тыс. делегатов и 1,3 тыс. журналистов. В рамках ВЭФа прошло около 100 деловых мероприятий. Также Трутнев отметил, что в прошлом году по итогам форума было подписано соглашений на сумму в 2,5 трлн рублей, а сам форум посетили 5 тыс. делегатов.

Четвертый Восточный экономический форум прошел на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября. Основная цель международной площадки заключается в содействии ускоренному развитию экономики ДФО и расширении международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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