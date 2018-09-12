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Топ-менеджеры Сбербанка подискутировали на ВЭФе об искусственном интеллекте

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась пленарная сессия Сбербанка «Развитие технологий искусственного интеллекта в торгово-экономических отношениях Дальнего Востока».

В рамках дискуссии речь, в частности, шла о влиянии искусственного интеллекта на различные отрасли экономики и современный бизнес, а также о принятии решений с его помощью.

Модератором дискуссии выступил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, а участие в ней приняли генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев, руководитель проекта МФТИ «НейроИнтеллект iPavlov» Михаил Бурцев, профессор электротехники Су-Янг Ли, представитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Вера Адаева и президент Observer Research Foundation Самир Саран.

Кроме того, на полях ВЭФа Сбербанк подвел итоги конкурса по исследованию данных и искусственному интеллекту «КлассикAI», проходившего с 30 июля по 2 сентября. Участники соревнования создавали алгоритмы, генерирующие стихотворения в стиле заданного поэта на основе полученного отрывка текста, сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru.

Алгоритмы участников конкурса оценивали по двум параметрам: соответствие стилю поэта и соответствие заданной теме. За победу боролись 263 команды исследователей данных из 68 городов России.

Лучшие стихотворения в стиле Александра Пушкина, Сергея Есенина, Федора Тютчева, Александра Блока и Владимира Маяковского были представлены на стенде банка на ВЭФе. Зачитал произведения робот-аватар, являющийся экспериментальным интерфейсом искусственного интеллекта и способный «выражать» эмоции, принимать различные облики и двигать головой вслед за собеседником.

Комментируя итоги конкурса, Ведяхин напомнил, что Сбербанк проводит соревнования в области анализа данных и искусственного интеллекта.

«Количество участников в таких соревнованиях только растет, и это означает, что интерес к данной теме увеличивается с каждым годом. Для Сбербанка анализ данных и искусственный интеллект давно является эффективным инструментом для оптимизации процессов и улучшения клиентского опыта. В том числе результаты данного соревнования помогут в решении задачи персонализации общения банка с клиентом», — отметил он.

Призовой фонд соревнования составил 1 млн рублей: 500 тыс. рублей получил победитель, по 300 тыс. и 200 тыс. рублей — серебряный и бронзовый призеры.

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