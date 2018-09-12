Участники ВЭФ-2018 призвали совершенствовать инфраструктуру ДФО

Развитие инфраструктуры Дальнего Востока отстает от среднестатистических показателей. Такое мнение выразили участники панели «Адресная инфраструктурная поддержка бизнеса» Восточного экономического форума – 2018 (ВЭФ).

По словам замминистра по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова, плотность инфраструктуры в ДФО в 10 раз ниже, чем в европейской части России. «Это колоссально сдерживающий фактор для инвестиций на Дальний Восток», — считает он. Чиновник добавил, что механизмы инфраструктурной поддержки нуждаются в доработке.

С ним согласился гендиректор «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий Кудинов. «В законопроекте (предлагаемом Минвостокразвития. — Ред.) есть ограничения в 30% от объема инвестиций инвестора, которые могут быть просубсидированы в виде налоговых преференций. И это, мне кажется, ограничение для Дальнего Востока», — заявил он.

Кудинов пояснил, что на Дальнем Востоке «нередко бывает и такое, что инвестиции в инфраструктуру превышают инвестиции в сам проект инвестора».

В свою очередь, гендиректор «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов отметил несовершенство рынка строительных услуг ДФО. «Мы, когда проводим конкурс, даже конкурентную среду не можем сформировать, потому что очень мало компаний», — подчеркнул он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября. Основная цель международной площадки заключается в содействии ускоренному развитию экономики ДФО и расширении международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.