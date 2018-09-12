Путин высказался об облегчении визового режима в России

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает облегчение визового режима при въезде в страну, в том числе с Японией, но вынужден прислушиваться в этом вопросе к мнению специалистов. Об этом он сказал во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Я — за, но Лавров против, а я вынужден прислушиваться к мнению специалистов», — цитирует Путина НСН. Министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на «укол» президента рассмеялся.

По словам главы государства, сотрудники внешнеполитического ведомства настаивают на том, что вопросы смягчения визового режима должны решаться «на основе взаимности».

Путин отметил, что политика в отношении виз касается и Японии, передает «РИА Новости». Поскольку премьер-министру государства Синдзо Абэ часто приходится бывать в России, придется выдать ему визу сразу на пять или десять лет, чтобы политику каждый раз не приходилось оформлять ее заново, добавил глава государства.

Ранее в среду Путин выступил с предложением подписать мирный договор с Японией до конца текущего года. В ответ главный секретарь японского правительства Есихидэ Суга напомнил позицию Токио, которая заключается в том, что вопрос так называемых северных территорий (четырех Курильских островов) должен быть решен до подписания какого-либо мирного соглашения.