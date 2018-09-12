На ВЭФ-2018 бизнесмены оценили налоговый режим Свободного порта Владивосток

Российские предприниматели оценили налоговый режим Свободного порта Владивосток (СПВ). По их мнению, порядок уплаты налогов в этой портовой зоне «близок к идеальному». Такое мнение представители бизнеса высказали на полях Восточного экономического форума – 2018 (ВЭФ) в Приморском крае 12 сентября.

«Налоговый режим здесь близок к идеальному. Это позволило нам, по нашим проектным данным, снизить сроки окупаемости наших инвестиций на три года», — сказал президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников.

На площадке ВЭФ «Территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивосток» бизнесмены отдельно отметили преимущества упрощенного визового режима, который предоставляется в СПВ.

«У нас пока один проект в режиме СПВ. И мы с удовольствием пользуемся всеми имеющимися преференциями», — заявил гендиректор компании «Инсистемс» Евгений Вирцер.

По словам некоторых предпринимателей, теперь им самим предстоит развивать порт на основе созданной базы, которую им предоставило государство.

«Здесь базис создан, <…> теперь наша задача — совместными усилиями развивать этот базис различного рода надстройками», — отметил гендиректор «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий Кудинов.

С 2015 года режим СПВ действует на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа: Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ. Особая портовая зона призвана развить транспортную инфраструктуру региона и привлечь к нему инвестиции.

В этом году форум проходит в четвертый раз. Основная цель международной площадки заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширении международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.