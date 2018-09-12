Прямой эфир
Сюжет:

На ВЭФ-2018 бизнесмены оценили налоговый режим Свободного порта Владивосток

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские предприниматели оценили налоговый режим Свободного порта Владивосток (СПВ). По их мнению, порядок уплаты налогов в этой портовой зоне «близок к идеальному». Такое мнение представители бизнеса высказали на полях Восточного экономического форума – 2018 (ВЭФ) в Приморском крае 12 сентября.

«Налоговый режим здесь близок к идеальному. Это позволило нам, по нашим проектным данным, снизить сроки окупаемости наших инвестиций на три года», — сказал президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников.

Дедушкина оговорка и пряники: как работать с инвесторами
Глава союза предпринимателей Александр Шохин — о конкуренции Дальнего Востока с рынками АТР и иммунитете для бизнесменов

На площадке ВЭФ «Территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивосток» бизнесмены отдельно отметили преимущества упрощенного визового режима, который предоставляется в СПВ.

«У нас пока один проект в режиме СПВ. И мы с удовольствием пользуемся всеми имеющимися преференциями», — заявил гендиректор компании «Инсистемс» Евгений Вирцер.

По словам некоторых предпринимателей, теперь им самим предстоит развивать порт на основе созданной базы, которую им предоставило государство.

«Здесь базис создан, <…> теперь наша задача — совместными усилиями развивать этот базис различного рода надстройками», — отметил гендиректор «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий Кудинов.

С 2015 года режим СПВ действует на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа: Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ. Особая портовая зона призвана развить транспортную инфраструктуру региона и привлечь к нему инвестиции.

В этом году форум проходит в четвертый раз. Основная цель международной площадки заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширении международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На ПМЭФ-2018 обсудят инвестиционный прорыв Дальнего Востока
Инвесторы на Дальнем Востоке смогут получать кредиты под 1%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017