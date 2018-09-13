Прямой эфир

Электронную площадку по торговле бивнями мамонта запустили на ВЭФ

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Якутии представили в рамках Восточного экономического форума электронную площадку по торговле бивнями мамонта. Она работает в тестовом режиме.

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на региональное правительство, площадка позволит проводить электронные торги и продавать бивни на различных рынках. Она дает возможность устанавливать справедливые цены и исключает непрозрачные схемы реализации.

Таким образом, как сказали в правительстве, организация этих электронных торгов является первым шагом к упорядочению отрасли.

Эксперты и власти Якутии считают, что ежегодная добыча бивней мамонта в регионе достигает примерно 100 т. Треть добывается незаконно. На черном рынке стоимость мамонтовой кости может доходить до 50 тыс. рублей за 1 кг.

Ранее сообщалось о том, что в Якутии создадут единого оператора по сбору и экспорту бивней мамонта. В нем будут участвовать партнеры из Китая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мамонтов сгубила влажность
Томские палеонтологи выдвинули новую версию гибели древних животных
Единственную в мире шапку из шерсти мамонта продают в Якутии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017