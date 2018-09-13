Электронную площадку по торговле бивнями мамонта запустили на ВЭФ

Власти Якутии представили в рамках Восточного экономического форума электронную площадку по торговле бивнями мамонта. Она работает в тестовом режиме.

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на региональное правительство, площадка позволит проводить электронные торги и продавать бивни на различных рынках. Она дает возможность устанавливать справедливые цены и исключает непрозрачные схемы реализации.

Таким образом, как сказали в правительстве, организация этих электронных торгов является первым шагом к упорядочению отрасли.

Эксперты и власти Якутии считают, что ежегодная добыча бивней мамонта в регионе достигает примерно 100 т. Треть добывается незаконно. На черном рынке стоимость мамонтовой кости может доходить до 50 тыс. рублей за 1 кг.

Ранее сообщалось о том, что в Якутии создадут единого оператора по сбору и экспорту бивней мамонта. В нем будут участвовать партнеры из Китая.