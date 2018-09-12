Мамонтов сгубила влажность

Мамонты погибли не от глобального потепления, а от повышенной климатической влажности — к таким выводам пришли томские палеонтологи. Им удалось обнаружить семена древних растений в местах, где ранее были обнаружены кости мамонтов. Найденные семена камыша, осоки и других влаголюбивых растений помогли воссоздать картину условий обитания мамонтов в период их вымирания. По версии ученых, древние звери погибали в «грязевых ваннах» из-за нехватки минеральных солей.

Экспедиция под руководством Сергея Лещинского, заведующего лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ, почти месяц вела раскопки в урочище Волчья Грива (село Мамонтовое Каргатского района Новосибирской области). Из раскопа площадью 8 кв. м, который ученые определили для исследований, было извлечено более 400 находок — на 99% это кости мамонтов.

Одним из важных результатов экспедиции стало обнаружение нескольких десятков семян древних растений. Чтобы выделить их, ученым пришлось пропустить всю породу сначала через сито с миллиметровыми отверстиями, а затем через сито 0,1 мм.

— Мы и ранее были уверены, что найденные нами кости мамонтов были захоронены в так называемой грязевой ванне — сыром месте на зверовом солонце, где периодически стояла вода. Геологические данные говорят о том, что это было влажное место, по сути, грязь. Теперь мы получили дополнительное палеонтологическое подтверждение этому, — рассказал Сергей Лещинский.

Волчья Грива — крупнейшее в Азии местонахождение мамонтовой фауны — здесь останки животных находятся in situ — в коренном залегании, то есть «где умерли, там и лежат». Это место — зверовой солонец, куда мамонты приходили лизать глину, пытаясь восполнить минеральное голодание. Ученые считают, что древних животных погубила остеодистрофия — патологический процесс изменения костной и хрящевой тканей, в основе которого лежит нарушение обмена веществ или, проще говоря, минеральное голодание. Его, судя по всему, спровоцировали кардинальные экологические изменения, связанные с неотектоническими процессами и увлажнением климата, что привело к резкому окислению геохимических ландшафтов.

Мамонты, которым не хватало жизненно необходимых химических элементов, пытаясь восполнить дефицит, ели глину на берегах водоемов, в обнажениях оползней или так называемых грязевых ваннах. Но существуют пороговые концентрации химических элементов, за пределами которых может произойти вымирание отдельного вида. В итоге природа оказалась сильнее гигантских животных и мамонты исчезли с лица земли, отметил Сергей Лещинский.

Вместе с томскими учеными поиском палеонтологического материала занималась и палеокарполог из Таллинского технологического университета Леели Амон-Вескимейстер (палеокарполог — это специалист, изучающий семена и плоды растений минувших геологических периодов).

— Исследования семян позволяют точнее воссоздать ту картину, которая окружала мамонтов, — говорит Леели Амон-Вескимейстер. — Пока изучение семян из разреза Волчьей Гривы только начинается, но можно сказать, что среди них есть камыш, осока и другие влаголюбивые растения. Я надеюсь, что уже этой зимой смогу вернуться в ТГУ по программе Erasmus+ и сравнить эти семена с ботаническими коллекциями.

Заведующий лабораторией млекопитающих Зоологического института РАН, палеонтолог Александр Аверьянов считает, что найденные семена действительно могут свидетельствовать о повышенной влажности в месте гибели мамонтов, однако к выводу томских коллег о том, что именно она стала причиной их вымирания, он относится скептически.

— Влажно в одном месте — мамонты могли уйти в другое, — полагает ученый.

Экспедиция ТГУ проводилась в рамках госзадания Минобрнауки «Комплексные исследования рефугиумов мамонтовой и динозавровой фаун Западной Сибири». На Волчьей Гриве ученые занимаются поиском причин последнего вымирания крупнейших континентальных млекопитающих, произошедшего около 10 тыс. лет назад.