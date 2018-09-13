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Лекторий Молодежной площадки подвел итоги своей работы на ВЭФ

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Четырнадцать руководителей и политиков высшего звена из России, Китая и Южной Кореи выступили в рамках лектория Молодежной площадки IV Восточного экономического форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом информирует пресс-служба форума.

Основной темой лектория было заявлено видение будущего в 2030 году и развитие высоких технологий, однако выступления на площадке также коснулись вопросов международных отношений, лидерства, менеджмента, производства и управления. Перед молодыми слушателями выступили наиболее известные и авторитетные участники ВЭФ.

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Работа лектория началась с доклада председателя правления компании СИБУР Дмитрия Конова о синтетических материалах и развитии энергетической инфраструктуры. После этого о подготовке Владивостока к саммиту АТЭС 2012 рассказал председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов. Кроме того, в рамках лектория выступили советник президента компании «Роснефть» Андрей Безруков и директор по геологоразведочным работам Росгеологии Артур Узюнкоян.

Затем перед слушателями выступили три представителя из КНР и два представителя из Южной Кореи. Иностранная часть лектория началась с доклада китайского филантропа и создателя мессенджера WeChat Чарльза Чена об интернационализации образования, а тему новой северной политике администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина осветил член Национальной ассамблеи страны Сон Ён Гиль. Помимо этого, бывший советник генсека ООН Пан Ги Муна и лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг поделились своим прогнозом развития энергетики в мире, а генсек китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй рассказал о сотрудничестве России и КНР на Дальнем Востоке.

Во второй половине дня состоялись лекции гендиректора Российской венчурной компании и экс-главы Минобрнауки Александра Повалко, корпоративного директора Агентства стратегических инициатив Елены Мякотниковой, председателя правления компании РОСНАНО Анатолия Чубайса и гендиректора биохимической компании BIOCAD Дмитрия Морозова. В конце дня слушатели встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который в ходе своего выступления рассказал об актуальных вопросах международного сотрудничества на Дальнем Востоке. После него президент Сбербанка Герман Греф прочитал лекцию о технологических трендах и опережающем развитии.

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