Глава Приморья выразил готовность встретить Ким Чен Ына во Владивостоке

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ен Чжэ заявил, что готов встретить Ким Чен Ына во Владивостоке.

«Рад, что ваш руководитель пообещал быть в России», — приводит слова Тарасенко, сказанные в рамках Восточного экономического форума, «РИА Новости».

12 сентября президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что власти РФ готовы принять лидера Северной Кореи в любое удобное для него время.

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов ранее сообщил, что Москва планирует поднять вопрос о смягчении санкций против Северной Кореи в Совбезе ООН.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11–13 сентября.