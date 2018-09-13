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Глава Приморья выразил готовность встретить Ким Чен Ына во Владивостоке

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Фото: ТАСС/ВЭФ/Кирилл Кухмарь
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Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ен Чжэ заявил, что готов встретить Ким Чен Ына во Владивостоке.

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«Рад, что ваш руководитель пообещал быть в России», — приводит слова Тарасенко, сказанные в рамках Восточного экономического форума, «РИА Новости».

12 сентября президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что власти РФ готовы принять лидера Северной Кореи в любое удобное для него время.

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов ранее сообщил, что Москва планирует поднять вопрос о смягчении санкций против Северной Кореи в Совбезе ООН.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11–13 сентября.

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