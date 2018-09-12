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Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию в любое удобное для него время

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Фото: REUTERS/KCNA
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Власти РФ готовы принять лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в России в любое удобное для него время. Об этом 12 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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«Мы приглашаем его. Так что в любое удобное для него время он может приехать», — приводит «Интерфакс» слова главы государства.

Вместе с тем Путин отметил, что его американский коллега Дональд Трамп проявил политическое мужество, когда решил провести прямые переговоры с северокорейским лидером. «Я без всякого скепсиса сказал о действиях президента Трампа, без всякой иронии — я действительно считаю, что это новаторский подход», — подчеркнул президент РФ.

Но при этом Путин подчеркнул, что, помимо американских гарантий безопасности Пхеньяну необходимы международные гарантии, подкрепленные договоренностями ядерных держав, в том числе России и Китая.

«Если Северная Корея удовлетворится исключительно американскими гарантиями, мы будем рады и этому, но это вряд ли произойдет, нужно быть реалистами. Мне кажется, международные гарантии будут более уместными здесь, и об этом можно говорить», — заключил президент.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил, что Москва планирует поднять вопрос о смягчении санкций против Северной Кореи в Совбезе ООН.

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