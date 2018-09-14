Семья Бута ждет получения американской визы

На этой неделе семья Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам лишения свободы, прошла собеседование для получения визы в американском посольстве в Москве. В диппредставительстве родным россиянина заявили, что решение о выдаче разрешения на въезд будет вынесено только через 30 дней, поскольку целью визита является встреча с заключенным. Об этом «Известиям» сообщила супруга Виктора Бута Алла. Она рассказала, что попросила оказать содействие в выдаче визы в США уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Сама омбудсмен заверила, что обратится к американским властям, чтобы семья Бут наконец смогла встретиться.

Предприниматель Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в штате Иллинойс, не видел жену и дочь с апреля 2012 года. Тогда гражданин России, похищенный американскими спецслужбами в 2008 году, был осужден по обвинению в материальной поддержке терроризма. Сейчас семья заключенного надеется на скорое получение американской визы, чтобы спустя шесть лет увидеться с ним хотя бы в комнате свиданий.

— Мы прошли собеседование, во время которого нам, однако, сказали, что решение будет вынесено только через 30 дней. Сразу назвать дату они не могут, так как мы едем к заключенному. Кроме того, нас предупредили, что от нас могут потребовать и дополнительную информацию по поводу поездки, — рассказала «Известиям» Алла Бут. — Я очень благодарна уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой за ее поддержку в этом вопросе.

Первая встреча родных после суда над Виктором Бутом в США может состояться не раньше октября, считает она, раньше этого срока визы семье заключенного выданы не будут.

— Посмотрим, успеем ли мы поехать до Нового года или придется уже в 2019-м. Согласно общепринятым правилам, мы сможем видеться с Виктором только два раза в неделю по выходным. Надеемся, нам удастся решить этот вопрос и мы получим дополнительное время для посещений. Срок поездки будет определяться в зависимости от того, какой суммой мы будем располагать, — пояснила Алла Бут.

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила «Известиям», что сделает всё возможное, чтобы помочь семье Бут встретиться в США.

— В частности, я обращусь к властям США с просьбой допустить жену и дочь на встречу с Виктором Бутом. Для обращения мне необходима дополнительная информация и некоторые документы. Поэтому вскоре Алла Бут придет ко мне на личный прием, — рассказала Татьяна Москалькова.

Десять лет тюрьмы, безусловно, сказались на состоянии Виктора Бута, считает его супруга. По словам Аллы Бут, администрация пенитенциарного заведения периодически вводит в отношении российского заключенного разнообразные санкции.

— Например, недавно мужу целый месяц запрещали пользоваться электронной перепиской. И только несколько дней назад вернули доступ. Также его лишили журнала «Наука и жизнь» — якобы за телефонные разговоры. Решение было вынесено специальной мониторинговой службой, которая прослушивает разговоры заключенных, — рассказала она.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году в ходе операции американских спецслужб и экстрадирован в США. Арест был произведен при участии местных силовиков. В 2011-м суд Нью-Йорка признал гражданина России виновным в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». В 2012 году Виктор Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы. Сейчас россиянин отбывает срок в городе Мэрион, расположенном в штате Иллинойс.

Все обвинения против Виктора Бута основываются на показаниях одного человека — британца Андрея Смуляна, в сговоре с которым и обвинили россиянина. Смулян десятки лет работал на разведструктуры различных стран Африки и сотрудничал с британскими спецслужбами. Позднее защита Виктора Бута выяснила, что Андрей Смулян, которого в 2008 го­ду задержали вместе с Виктором Бутом, также был агентом американской службы по борьбе с наркотиками.