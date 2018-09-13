Участок трассы Орел-Смоленск отремонтируют в Брянской области

В Брянской области планируют отремонтировать отрезок трассы Орел–Смоленск протяженностью 14 км. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва–Бобруйск.

Работы пройдут на участке с 213-го по 227-й км в Дубровском районе. Подрядчик должен будет до конца 2018 года переустановить коммуникации, а в 2019 году будут проведены основные ремонтные работы. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Так, на отрезке в 14 км планируется заменить асфальтное покрытие, укрепить обочины, обновить пересечения и примыкания к федеральной трассе, а также провести ремонт водопропускных труб и системы водосброса.

В рамках работ также планируется обустроить тротуары и остановки у поселков Казенное Узкое, Большая Островня и Сеща. Здесь же будут установлены новые дорожные знаки с кнопкой вызова, барьеры и пешеходные ограждения.