Прямой эфир

Участок трассы Орел-Смоленск отремонтируют в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянской области планируют отремонтировать отрезок трассы Орел–Смоленск протяженностью 14 км. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва–Бобруйск.

Работы пройдут на участке с 213-го по 227-й км в Дубровском районе. Подрядчик должен будет до конца 2018 года переустановить коммуникации, а в 2019 году будут проведены основные ремонтные работы. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Так, на отрезке в 14 км планируется заменить асфальтное покрытие, укрепить обочины, обновить пересечения и примыкания к федеральной трассе, а также провести ремонт водопропускных труб и системы водосброса.

В рамках работ также планируется обустроить тротуары и остановки у поселков Казенное Узкое, Большая Островня и Сеща. Здесь же будут установлены новые дорожные знаки с кнопкой вызова, барьеры и пешеходные ограждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 2 млрд рублей получит Рязанская область на новые дороги
Ремонт трассы Иркутск–Оса–Усть-Уда завершили в Иркутской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017