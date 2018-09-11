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Более 2 млрд рублей получит Рязанская область на новые дороги

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Рязанская область в следующем году получит дополнительно 2,2 млрд рублей на строительство дорог. Об этом договорились глава региона Николай Любимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Средства в рамках национального проекта направят муниципалитетам, где найдут наиболее проблемные участки дорог. По словам Любимова, в 2019 году надо завершить обход города Сасово. Федеральные власти поддержат область по этому проекту, пишет РИА «7 новостей».

Напомним, платный участок трассы М4 «Дон» в обход города Павловска и села Лосева в Воронежской области введут в строй досрочно, к лету 2020 года. Дорога будет соответствовать категории 1Б, что означает наличие четырех полос с разделенными встречными потоками, развязками в разных уровнях, а также отсутствие перекрестков со светофорами.

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