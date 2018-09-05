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На первом путепроводе трассы «Таврида» в Крыму открыли движение

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Движение автотранспорта открыто по первому путепроводу на строящейся в Крыму трассе «Таврида», сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства полуострова Сергей Карпов.

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«Это первое искусственное сооружение стыковки первого этапа трассы «Таврида» и автоподхода к Крымскому мосту», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Карпов отметил, что движение по путепроводу, как и по автоподходу, открыто для всех видов транспорта, кроме грузового.

Технический руководитель участка подрядчика строительства компании ВАД Евгений Петров добавил, что всего на трассе построят 17 путепроводов.

По словам Карпова, в целом первая очередь трассы от Керчи до Симферополя готова на 72%, общая готовность составляет 38%.

Федеральная трасса «Таврида» строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Дорогу строят в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая.

Общая протяженность трассы составит 250,7 км, стоимость — около 149,3 млрд рублей. Запуск движения транспорта по «Тавриде» будет осуществляться в две очереди.

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