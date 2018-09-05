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Платный участок трассы М-4 под Воронежем введут в строй к лету 2020 года

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Платный участок трассы М-4 «Дон» в обход города Павловска и села Лосева в Воронежской области введут в строй досрочно, к лету 2020 года. Об этом 5 сентября сообщил председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах.

Он отметил, что по условиям долгосрочного инвестиционного соглашения строительство должно было завершиться в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

Участок трассы протяженностью более 85 км начали строить в мае 2017 года. Дорога будет соответствовать 1Б категории, что означает наличие четырех полос с разделенными встречными потоками, развязками в разных уровнях, а также отсутствие перекрестков со светофорами. Расчетная скорость движения — 120 км/ч. Ожидается, что в первые пять лет интенсивность движения составит от 10 тыс. до 12 тыс. автомобилей в сутки.

Отмечается, что плата за проезд составит от 1,6 рубля до 2 рубля за км.

Ранее, 5 сентября, стало известно, что скоростной режим на платном участке трассы М-4 между 517-м и 544-м км (Воронежская область) повысили до 130 км/ч. Прежде максимальная разрешенная скорость составляла 110 км/ч.

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