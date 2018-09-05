«Автодор» повысил разрешенную скорость на платном участке трассы М-4

Скоростной режим на платном участке федеральной автодороги М-4 «Дон» между 517-м и 544-м км (Воронежская область) повышен до 130 км/ч. Ранее разрешенная скорость не превышала 110 км/ч, сообщает «Автодор».

Повышение коснулось легковых и грузовых машин с максимальной массой не более 3,5 т, говорится в пресс-релизе, поступившем в iz.ru.

Повышение скорости позволит увеличить пропускную способность участка, который является одним из самых востребованных на всей федеральной трассе М-4 «Дон». За восемь месяцев текущего года по нему проехало более 4 млн транспортных средств, что на 500 тыс. больше, чем в прошлом году.

Повышенный скоростной режим при условии неукоснительного соблюдения участниками дорожного движения правил является одним из факторов снижения аварийности на платных участках даже в условиях повышенного трафика. На двух других участках магистрали, где разрешенная скорость также составляет 130 км/ч, также наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества дорожных происшествий, отметили в «Автодоре».

В сентябре планируется повысить разрешенную скорость до 110 км/ч на участке трассы «Дон» с 170-го км по 193-й км (Тульская область) и с 1091-го км до 1119-го км (Ростовская область).