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Участок скоростной трассы «Москва–Петербург» откроют 1 сентября

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Движение по новому участку скоростной трассы М-11 «Москва–Санкт-Петербург» запустят в ночь на 1 сентября, заявил полпред президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев на церемонии открытия дороги.

Отрезок начинается от транспортной развязки с трассой М-10 «Россия» на 58-м км, обходит подмосковные города Солнечногорск и Клин, а дальше вновь соединяется с трассой возле населенного пункта Ямуга. По словам губернатора Андрея Воробьева, стоимость проезда составит порядка 1,5 рубля за 1 км, пишет «РИА Новости».

Участок автобана включает четыре полосы движения и три транспортные развязки. Расчетная скорость на трассе — 150 км/ч и до 120 км/ч при подъезде к городу Клин.

29 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл дорогу, связывающую Киевское и Калужское шоссе. Новая трасса проходит через Картмазово и Прокшино. В ближайшем будущем ее соединят с городом Московский и ТПУ «Саларьево».

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