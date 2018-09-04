Платную скоростную трассу Москва – Санкт-Петербург откроют в 2019 году

Скоростную трассу М-11, соединяющую Москву и Санкт-Петербург, полностью откроют для движения автомобилей в 2019 году. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Остается ввести седьмой и восьмой участки. Это может произойти уже в следующем году», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что организатор проекта «Автодор» в начале сентября открыл движение с 58-го по 97-й км трассы в обход Солнечногорска и Клина. При этом в июне открылся самый длинный участок — с 334-го по 543-й км в Тверской и Новгородской областях. Общая протяженность трассы составляет 669 км.

31 августа госкомпания опубликовала тарифы проезда по новому отрезку М-11. Полная стоимость проезда для легковых автомобилей с расчетом наличными или по банковской карте составит 100 рублей.