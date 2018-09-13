Лавров отказался считать напряженными отношения между Россией и Германией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не считает напряженными отношения между Москвой и Берлином, хотя между странами есть ряд разногласий. Такое мнение он высказал в интервью немецкому агентству DPA, полная версия которого опубликована на сайте российского дипломатического ведомства в четверг, 13 сентября.

«Да, у нас имеются политические расхождения, привносящие некоторые осложняющие моменты в структуру двусторонних связей. Но всё же общая история, культурное и общественное взаимопроникновение, экономика и, если хотите, человеческая мудрость — всё это составляет тот базис, который позволяет народам наших стран верить в доброе и предсказуемое будущее и вместе строить его, преодолевая проблемы, носящие, я уверен, тактический характер», — отметил министр.

По его словам, международные отношения представляют собой «улицу с двусторонним движением», и усилия по восстановлению доверия должны приниматься всеми сторонами. Лавров подчеркнул, что ухудшение обстановки наступило не по вине России, а потому, что западные государства не пошли по пути сотрудничества и предпочли «линию на военно-политическое сдерживание».

«В этой связи определенный оптимизм вызывает то, что даже в нынешних условиях взаимодействие между Россией и Германией продолжает развиваться, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной, межобщественной сферах. Поддерживается диалог по ключевым проблемам современности. Это — хорошее подспорье для постепенного восстановления взаимного доверия, возврата к полноформатному сотрудничеству. Со своей стороны мы к такой работе готовы», — заключил глава ведомства.

Отношения между Россией и странами Евросоюза резко ухудшились весной 2014 года на фоне событий в Донбассе и присоединения Крыма к РФ. Ряд стран Запада ввели в отношении Москвы санкции, которые поэтапно продлеваются и расширяются. Россия в ответ ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из стран, поддержавших ограничения.