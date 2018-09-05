Прямой эфир

Порошенко поддержал Евросоюз в продлении антироссийских санкций

0
Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский президент Петр Порошенко приветствовал решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций.

«Приветствую новость из Брюсселя о логичном решении послов ЕС продлить на полгода индивидуальные санкции против России в отношении более 150 человек и около 50 компаний…» — написал лидер государства в среду, 5 сентября, на странице в Twitter.

Он добавил, что Украина совместно с ЕС идет вперед единым непоколебимым трансатлантическим фронтом, пишет «Газета.ру».

В конце августа партнеры Евросоюза — Черногория, Албания, Норвегия и Украина — продлили вслед за ним экономические санкции в отношении России и шести компаний в связи со строительством Крымского моста. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко заметили в лондонском аэропорту
Порошенко известит РФ о прекращении Договора о дружбе до 30 сентября

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017