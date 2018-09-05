Порошенко поддержал Евросоюз в продлении антироссийских санкций

Украинский президент Петр Порошенко приветствовал решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций.

«Приветствую новость из Брюсселя о логичном решении послов ЕС продлить на полгода индивидуальные санкции против России в отношении более 150 человек и около 50 компаний…» — написал лидер государства в среду, 5 сентября, на странице в Twitter.

Он добавил, что Украина совместно с ЕС идет вперед единым непоколебимым трансатлантическим фронтом, пишет «Газета.ру».

В конце августа партнеры Евросоюза — Черногория, Албания, Норвегия и Украина — продлили вслед за ним экономические санкции в отношении России и шести компаний в связи со строительством Крымского моста.