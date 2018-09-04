Порошенко заметили в лондонском аэропорту

Президент Украины Петр Порошенко был замечен в самолете, выполнявшем рейс Лондон–Киев. На фотографии, сделанной очевидцами, видно, как украинский лидер кладет чемодан на багажную полку.

Снимок был опубликован 2 сентября пользователем соцсети Facebook Екатериной Конориз. Девушка предположила, что Порошенко возвращался из США, куда был приглашен на церемонию прощания с американским сенатором Джоном Маккейном.

Как отмечает портал «Страна.ua», украинский лидер выбрал рейс с пересадкой в Лондоне неслучайно: в британской столице учатся его дочери.

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа на 81-м году жизни. В последние годы жизни он боролся с агрессивной формой рака мозга.

Маккейн заранее спланировал собственные похороны и составил список людей, которые должны были нести гроб с его телом.

31 августа в пресс-службе Порошенко сообщили, что украинский лидер примет участие в траурных мероприятиях. В США он находился с 31 августа по 1 сентября.

На церемонии прощания с сенатором Порошенко назвал Маккейна «настоящим героем Украины», который поддерживал украинцев «в критические моменты истории». Позже он предложил переименовать одну из улиц Киева в честь американского сенатора и попросил Верховную раду поддержать инициативу.