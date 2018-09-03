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В США назвали визит Порошенко на похороны Маккейна посланием Путину

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Фото: REUTERS/Mary F. Calvert
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Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что американский сенатор который самостоятельно занимался планированием своих похорон, оставил на церемонии прощания послание президенту РФ Владимиру Путину.

По ее словам, Маккейн «не слуайно» пригласил украинского президента Петра Порошенко и поставил его рядом с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Это было прощальным посланием президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу: Америка стоит рядом со своими друзьями и союзниками», — приводит слова Пауэр «Газета.ру».

Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни. Похороны политика состоялись в Аннаполисе, расположенном неподалеку от Вашингтона. В США политика вспоминают как героя Вьетнамской войны — Маккейн был летчиком ВМС. После того как его самолет сбили, находился во вьетнамском плену.

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