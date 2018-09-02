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Трамп ответил его критикам на похоронах Маккейна и Франклин своим лозунгом

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику, которая звучала на похоронах сенатора Джона Маккейна и певицы Ареты Франклин. Глава государства ответил своим оппонентам четырьмя словами, сообщает Fox News.

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Американский лидер опубликовал в Twitter свой предвыборный лозунг Make America Great Again. Телеканал отмечает, что таким образом Трамп прокомментировал высказывания дочери сенатора Меган Маккейн и музыканта Стиви Уандера.

Так, дочь Маккейна на похоронах заявила, что Америку его отца «не нужно было делать великой, поскольку она всегда была такой». В свою очередь, певец на похоронах Ареты Франклин призвал «сделать любовь снова великой», уточняет «Газета.ру».

Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни. Похороны политика состоялись в Аннаполисе, расположенном неподалеку от Вашингтона. В США политика вспоминают как героя Вьетнамской войны — Маккейн был летчиком ВМС. После того как его самолет сбили, находился во вьетнамском плену. 

Легенда соула, госпела и ритм-энд-блюза Арета Франклин ушла из жизни 16 августа в своем доме в Детройте. Последние дни она провела в окружении родных. Певицу похоронили рядом с родственниками на кладбище Вудлон в Детройте 31 августа.

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