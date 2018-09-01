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Трамп раскритиковал публикацию сказанных не под запись слов о Канаде

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Фото: TASS/Zuma/Brian Cahn
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, которые опубликовали его слова о завершении торговых переговоров с Канадой.

По его словам, комментарий журналистам Bloomberg не предназначался для публикации.

«В конечном счете ничего страшного здесь нет, потому что, по крайней мере, Канада теперь знает, что я думаю по этому поводу», — сказал Трамп, выступая в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что «это, конечно, не юридическое соглашение, но дело чести». «Они специально нарушили договоренность, они так и сказали», — добавил американский лидер.

Трамп ранее встретился с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, пишет «Газета.ру».

В Белом доме Инфантино презентовал американскому лидеру желтую и красную футбольные карточки, объяснив, что они нужны для дисквалификации игроков.

Президент США взял карточку в руки и показал ее представителям прессы, после чего присутствовавшие рассмеялись.

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