Рэпер Эминем представил песню о допросе Секретной службой Трампа

Американский рэпер Эминем в песне The Ringer из нового альбома Kamikaze рассказал, что президент США Дональд Трамп «подослал» к нему агентов Секретной службы.

Согласно тексту песни, сотрудники Секретной службы лично встретились с музыкантом, чтобы проверить, «намерен ли он действительно причинить вред» президенту и «не связан ли он с терроризмом».

Ранее Эминем в своих композициях обвинял Трампа в расизме и намерении устроить «ядерный холокост». В одной из песен он рассуждает, стоит ли ему сбросить горячий кофейник на Трампа, однако приходит к выводу, что «все-таки нет».

31 августа Эминем выпустил десятый студийный альбом — Kamikaze. В нем он отвечает всем, кто ругал его предыдущую работу, вышедший в декабре 2017 года лонгплей Revival, пишет «Газета.ру».

Посетители концерта Эминема на Фестивале музыки и искусства Боннару в США начали паниковать из-за реалистичных звуков стрельбы. Звуковые эффекты выстрелов традиционно сопровождали трек Kill You.