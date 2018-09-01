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Рэпер Эминем представил песню о допросе Секретной службой Трампа

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Фото: Global Look Press/Daniel DeSlover
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Американский рэпер Эминем в песне The Ringer из нового альбома Kamikaze рассказал, что президент США Дональд Трамп «подослал» к нему агентов Секретной службы.

Согласно тексту песни, сотрудники Секретной службы лично встретились с музыкантом, чтобы проверить, «намерен ли он действительно причинить вред» президенту и «не связан ли он с терроризмом».

Ранее Эминем в своих композициях обвинял Трампа в расизме и намерении устроить «ядерный холокост». В одной из песен он рассуждает, стоит ли ему сбросить горячий кофейник на Трампа, однако приходит к выводу, что «все-таки нет».

31 августа Эминем выпустил десятый студийный альбом — Kamikaze. В нем он отвечает всем, кто ругал его предыдущую работу, вышедший в декабре 2017 года лонгплей Revival, пишет «Газета.ру».

Посетители концерта Эминема на Фестивале музыки и искусства Боннару в США начали паниковать из-за реалистичных звуков стрельбы. Звуковые эффекты выстрелов традиционно сопровождали трек Kill You.

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