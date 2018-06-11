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Реалистичные звуки стрельбы из трека Eminem вызвали панику на концерте

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Фото: Global Look Press/Daniel DeSlover
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Посетители концерта Eminem на Фестивале музыки и искусства Боннару в США начали паниковать из-за реалистичных звуков стрельбы. 

Звуковые эффекты выстрелов традиционно сопровождали трек Эминема Kill You. Когда они прозвучали в зале, публика начала паниковать и искать укрытие, передает «Газета.ру».

В ноябре 2017 года во время концерта в Лас-Вегасе под открытым небом мужчина открыл стрельбу по посетителям. Погибли 58 человек, более 570 получили ранения.

В мае 2017 года на стадионе «Манчестер Арена» после взрыва на концерте американской певицы Арианы Гранде погибли 22 человека, еще 120 получили ранения.

В 2015 году террористы захватили заложников в концертном зале Парижа «Батаклан». Тогда в общей сложности жертвами трех терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

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