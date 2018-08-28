Трамп показал прессе презентованную главой ФИФА красную карточку

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В Белом доме Инфантино презентовал Трампу желтую и красную футбольные карточки, объяснив, что они нужны для дисквалификации игроков.

Президент США взял карточку в руки и показал ее представителям прессы, после чего присутствовавшие рассмеялись. «Это очень хорошо, мне нравится», — сказал президент США.

FIFA President Gianni Infantino gave @realDonaldTrump some red and yellow penalty cards, joking they could be useful during Trump's interactions with the reporters.

https://t.co/QPGzqcLvPe — AP Sports (@AP_Sports) August 28, 2018

Встреча состоялась в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Трамп неоднократно заявлял о претензиях к прессе, обвиняя СМИ в дезинформации и «охоте на ведьм», а также называл журналистов врагами народа. Самыми «лживыми» американский лидер считает телеканалы CNN, NBC, CBS, ABC и газету The New York Times.

Трамп ранее обратился к руководству компаний Google, Facebook и Twitter, призвав их быть осторожными, «потому что так нельзя поступать с людьми». Таким образом он прокомментировал свои недавние слова относительно предвзятости СМИ и цензуры, пишет «Газета.ру».