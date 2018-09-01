Прямой эфир

В США лоббист заявил о незаконной передаче билетов на инаугурацию Трампа

0
Фото: TASS/DPA/John Angelillo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лоббист Самюэль Паттен в суде заявил о том, что приобретал билеты на инаугурацию президента США Дональда Трампа за $50 тыс. для иностранных граждан, нарушая тем самым закон о регистрации деятельности в качестве иностранного агента.

Шпионские игры Мюллера
Американский спецпрокурор может возбудить уголовные дела против официальных лиц из России

Паттен является деловым партнером компании бывшего руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта. Как пишет газета The Washington Post, лоббист согласился сотрудничать с прокуратурой в рамках расследования о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

При этом имена иностранцев, с которыми Паттен сотрудничал, пока не раскрываются. Однако издание предполагает, что речь идет об украинском бизнесмене и политике Сергее Лёвочкине и россиянине Константине Килимнике, который долгое время был партнером Манафорта и якобы имеет связи с российской разведкой.

Паттен рассказал на суде, что сотрудничал с Килимником для приобретения четырех билетов на инаугурацию президента для Лёвочкина. Позднее последний посетил мероприятие вместе с американским лоббистом.

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокаты Трампа готовят доклад с опровержением его связей с Россией
Трамп назвал незаконным расследование дела о «вмешательстве РФ»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017