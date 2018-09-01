В США лоббист заявил о незаконной передаче билетов на инаугурацию Трампа

Американский лоббист Самюэль Паттен в суде заявил о том, что приобретал билеты на инаугурацию президента США Дональда Трампа за $50 тыс. для иностранных граждан, нарушая тем самым закон о регистрации деятельности в качестве иностранного агента.

Паттен является деловым партнером компании бывшего руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта. Как пишет газета The Washington Post, лоббист согласился сотрудничать с прокуратурой в рамках расследования о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

При этом имена иностранцев, с которыми Паттен сотрудничал, пока не раскрываются. Однако издание предполагает, что речь идет об украинском бизнесмене и политике Сергее Лёвочкине и россиянине Константине Килимнике, который долгое время был партнером Манафорта и якобы имеет связи с российской разведкой.

Паттен рассказал на суде, что сотрудничал с Килимником для приобретения четырех билетов на инаугурацию президента для Лёвочкина. Позднее последний посетил мероприятие вместе с американским лоббистом.

Мюллер занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.